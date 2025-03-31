Фонтаны музея-заповедника «Петергоф» заработают в конце апреля

В музее-заповеднике «Петергоф» состоится торжественный запуск фонтанов 26 апреля 2025 года.

С этого дня все водные комплексы Нижнего парка и Верхнего сада будут работать ежедневно до октября. А 17 мая пройдет традиционный Весенний праздник фонтанов – его тема будет объявлена позже.

Гендиректор музея-заповедника Роман Ковриков подтвердил, что в новом сезоне сохраняются льготы для граждан РФ и Белоруссии, детей до 14 лет, пенсионеров и студентов. Также многодетные семьи в 2025 году смогут бесплатно посещать Петергоф каждый день.

По его словам, для всех гостей предусмотрены бесплатные часы посещения парков Александрия и Ораниенбаум: утром с 8:00 до 10:00, вечером с 18:00 до 20:00. При этом, зайдя в парк в бесплатные часы, можно оставаться там весь день.

Гендиректор добавил, что данные парки работают без выходных и не закрываются на просушку. Также на этой неделе начнется расконсервация скульптур, уход за деревьями, кустарниками и газонами.

В этом году на территории Петергофа планируется высадить свыше 60 тысяч цветов. Параллельно во дворцах и музеях, закрытых на зиму, идет подготовка интерьеров к приему посетителей.