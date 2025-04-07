В Петербурге растет спрос на бьюти-услуги и конкуренция среди мастеров

В Петербурге в течение первого квартала 2025 года услуги по коррекции бровей и наращиванию ресниц стали популярнее на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционные парикмахерские услуги тоже не остались в стороне — их востребованность выросла на 6%.

Параллельно с ростом спроса увеличилось и число специалистов в этой области — за тот же период их стало больше на 15%. Такая активность закономерно привела к обострению конкуренции на рынке бьюти-услуг. Эти данные были обнародованы на фоне запуска платформой Авито нового сервиса для мастеров индустрии красоты.

Обновленный функционал подписки ориентирован на упрощение взаимодействия с клиентами и предлагает дополнительные инструменты для оформления и продвижения объявлений. Как отметил Игорь Санников, курирующий соответствующие направления в «Авито Услугах», платформа уже объединяет значительное количество предложений — свыше полумиллиона объявлений только в сегменте красоты и здоровья.

В перспективе подобные сервисы адаптируют и для других категорий, включая салоны красоты и смежные сервисные направления.