Прокуратура проверила соблюдения прав пассажиров задержанного рейса из Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура проверила условия нахождения пассажиров рейса Санкт-Петербург — Хургада. Вылет самолета был задержан на 20 часов.

В ходе проверки выяснилось, что 12 апреля 2025 года вылет самолета авиакомпании AlMasria Universal Airlines был отложен с 3:30 до 23:30. Предварительной причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна.

В связи с произошедшей задержкой авиакомпания обеспечила 177 пассажиров напитками, горячим питанием, а также разместила их в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры продолжают следить за соблюдением прав пассажиров и выполнением авиакомпанией своих обязательств в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Отметим, что утром 12 апреля из аэропорта Пулково не смогли вылететь по расписанию шесть самолетов, среди которых был и рейс в Хургаду с задержкой в 20 часов.