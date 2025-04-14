Надежда Андрющенко рассказала о планах сохранить «Ленфильм» как кинофабрику

Надежда Андрющенко заняла пост главы киностудии «Ленфильм» в декабре 2024 года. В настоящее время студия переживает сложные экономические времена.

В 2021 году прежнее руководство студии заявляло об отсутствии долгов, однако до того, как Андрющенко возглавила «Ленфильм», студия проиграла несколько судов и снова ушла в минус. Глава киностудии в интервью «Петербургскому дневнику» отказалась называть конкретную сумму. Она объяснила, что сможет заявить об этом только после завершения аудита, который проходит сейчас.

«Ленфильм» имеет долгую историю арбитражных дел, включая судебное разбирательство с компанией «Кино Сити». Однако студия ведет переговоры с компанией о мирном урегулировании конфликта.

Андрющенко считает, что для вывода студии из кризиса необходимо стабилизировать внутреннюю ситуацию и сбалансировать доходы и расходы. Она также отметила, что «Ленфильм» должен зарабатывать не только на собственном кинопроизводстве, но и предоставлять услуги сторонним компаниям, продавать права на фильмы и сдавать помещения в аренду.

По словам главы «Ленфильма», по просьбе Росимущества и Министерства культуры РФ были разработаны четыре модели финансового оздоровления студии. Сейчас идет процесс согласования с Министерством финансов, Федеральной налоговой службой и Росимуществом.

Андрющенко поделилась, что план финансового оздоровления не предполагает продажу корпусов и другой недвижимости студии или сдачу их в долгосрочную аренду сторонним коммерческим организациям, таким как магазины или рестораны.

По ее словам, в начале февраля значительная часть помещений была выведена из коммерческой аренды, и теперь их занимает профильный арендатор — Высшая школа режиссеров и сценаристов.