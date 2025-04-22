В Петербурге установят 280 информационных лайтпостеров на остановках

В 2025 году в Санкт-Петербурге планируется установить 280 новых информационных лайтпостеров на остановках общественного транспорта.

Эти современные информационные носители станут важным элементом городской навигации, способствуя улучшению ориентирования пассажиров в маршрутной сети и расписании движения, отметили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Замена и обновление информационных табло позволят повысить удобство пользования общественным транспортом и обеспечат пассажирам доступ к актуальной информации о маршрутах и времени прибытия транспортных средств. Планируется установка как односторонних, так и двусторонних лайтпостеров. Кроме того, будет разработан новый дизайн стендов для улучшения восприятия информации пассажирами города на Неве.

ГКУ «Организатор перевозок» осуществляет постоянный мониторинг состояния существующего информационного оборудования на остановках. За первый квартал 2025 года были проведены работы по техническому обслуживанию и ремонту более чем 7 тысяч единиц оборудования.