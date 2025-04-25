Не идите во МХАТ. Идите в театр — настоящий, петербургский

Подборка спектаклей на 28 апреля — 4 мая

На этой неделе в Петербург приехал МХАТ со спектаклем «Женщины Есенина», и поначалу мы хотели предложить его вам — всё-таки гастроли, знаменитые имена, всё как положено. Но вот незадача: билетов почти нет, а те, что остались, стоят, как билет в бизнес-класс на межконтинентальный рейс — от 10 до 15 тысяч. Поэтому мы пересмотрели план. МХАТ пусть остаётся для фанатов вип-драматургии, а вы — идите в петербургские театры. Их тут, к счастью, хватает. И атмосферы в них больше, и честности.

28 апреля

Турандот – Концертный зал Мариинского театра (12+)

Опера Пуччини о принцессе с замашками интеллектуального маньяка. Загадки, казни, любовь и знаменитая ария «Nessun dorma».

Почему стоит пойти: восточный антураж, сильный хор, трагизм и торжество. Задумайтесь: вы бы разгадали загадки Турандот?

29 апреля

Профсоюз работников ада – The Red Corner (18+)

Иммерсивная пьеса-прогулка по барам с аудиоспектаклем: сатирический корпоративный ад, где голосом Игоря Скляра обсуждаются рабочие страсти в преисподней.

Почему стоит пойти: чтобы пить коктейли и слушать голос Билли Новика в ушах, пока сатана оформляет тебе отпуск.

30 апреля

Судный день – Театр «Морфеус» (18+)

Интеллектуальный тру-крайм, где зритель сам становится частью судебного процесса против собственной души. Исповедь, метафоры, и ни слова о том, что всё будет легко.

Почему стоит пойти: потому что честный разговор с совестью иногда важнее поп-корна в антракте.

1 мая

Когда нам было 20 – Театр «Буфф» (16+)

Ностальгия в трех актах: письма, дворовые посиделки и песня «Поворот» как катарсис.

Почему стоит пойти: чтобы на миг снова стать молодым и вспомнить, как это — мечтать в три куплета.

2 мая

Спящая красавица – Эрмитажный театр (6+)

Классика балета, в которой волшебство встречается с аристократией, а веретено снова всё портит.

Почему стоит пойти: чтобы поверить в сказку. А заодно — в то, что феи существуют. По крайней мере, на сцене.

3 мая

Примадонны – Театр на Литейном (16+)

Фарс с переодеваниями, фальшивыми племянницами и наследством. Пьеса Кена Людвига в отличной постановке.

Почему стоит пойти: потому что смех лечит. Даже от МХАТовских цен.

4 мая

Где ты был так долго, чувак – Театр на Васильевском (16+)

История о запутанности, потерянных шансах и мечтах, которые не выгуляны. Отзывы, мягко говоря, не восторженные, но если ничего другого не выбрали — можно рискнуть.

Почему стоит пойти: ну… можно и не идти. А можно — и вдруг окажется, что это спектакль именно для вас.

Если бы театры были сериалами, Петербург точно был бы Netflix — тут есть всё: от тонкой философии до абсурдного юмора, от оперы до сатиры в баре. И вам не нужно продавать почку, чтобы попасть в зал.