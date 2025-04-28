До вечера понедельника в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности

До вечера 28 апреля на территории Санкт-Петербурге будет действовать «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра.

С полудня до девяти вечера 28 апреля в Северной столице будет объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В это время специалисты прогнозируют сильный западный и юго-западный ветер. Местами его порывы могут достигать отметки 15 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Отметим, «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

В связи с погодными условиями в администрации Петербурга попросили водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

Ранее представители МЧС предупредили жителей Санкт-Петербурга об ухудшении погодных условий. Второй день подряд на улицах Северной столицы ожидается снег и гололедица.

Из-за этого специалисты рекомендовали жителям и гостям города проявлять особую осторожность. Кроме того, в такую погоду автомобилистам посоветовали ехать на низкой скорости и держать увеличенную дистанцию до других автомобилей в два-три раза по сравнению с летними условиями.