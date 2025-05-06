В Петербурге вводят сезонный запрет на движение гидроциклов и маломерных судов

С 7 мая по 17 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге вступает в силу запрет на использование гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации.

Данное решение касается участка Невы от Благовещенского до Большого Обуховского моста, Малую Неву, Большую и Малую Невки, а также каналы — Грибоедова, Крюков, Зимнюю канавку, реки Мойку и Фонтанку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Представители ведомства уточнили, что запрет введен в целях обеспечения безопасности на воде и сохранения экологического баланса городских водоемов в период активного судоходства.

При этом Комитет сделал исключение для судов государственных органов власти, организаций, выполняющих госзаказ, средств массовой информации и кинопроизводства, но при наличии соответствующих документов. Также продолжат работу суда, обслуживающие объекты топливно-энергетического комплекса, и участники официальных спортивных мероприятий.

Отметим, что запрет не распространяется на зарегистрированные маломерные суда.