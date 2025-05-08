Медведев не смог связать «Гарри Поттера» с жизнью российских детей

Заместитель председателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил мнение, что популярные произведения вроде «Гарри Поттера» не отражают реальность российских детей.

Он подчеркнул необходимость активной работы над развитием отечественной детской литературы, особенно в период, когда страна сталкивается с серьезными вызовами, пишет ТАСС.

По мнению Медведева, в сложные времена дети проявляют больший интерес к произведениям, отражающим актуальные события. Он считает, что в развитие детской литературы необходимо инвестировать, чтобы предложить юным читателям контент, соответствующий их жизни и будущему.

Заявление политика было сделано на встрече с авторами, пишущими о спецоперации, где обсуждалась важность создания литературы, резонирующей с текущей ситуацией в стране.