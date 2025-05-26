Петербург отметит 322-летие подсветкой мостов и зажжением Ростральных колонн

В честь Дня города мосты Санкт-Петербурга окрасятся в цвета российского флага, а на Ростральных колоннах вспыхнут факелы.

Во вторник, 27 мая, Петербург отметит свое 322-летие. В День года Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура будут подсвечены в цвета российского флага. Подсветка будет работать с 22:45 до 3:00 следующего дня.

Ростральные колонны в Санкт-Петербурге будут зажжены дважды: первый раз — 27 мая с 10:00 до 11:00, что совпадает с церемонией возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. Второй раз — в ночь с 30 на 31 мая с 23:55 до 00:05, это будет сопровождать фестиваль «Музыка Дворцового моста» в рамках шоу «Поющие мосты».

В администрации города сообщили, что праздничное оформление Северной столицы основывается на традициях, заложенных Петром I, таких как парады и салюты.

В последние годы к ним добавились новые проекты, включая тематическую подсветку мостов в дни значимых событий. Власти считают, что такие мероприятия придают городу торжественность и создают праздничную атмосферу для жителей и гостей.