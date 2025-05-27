Вторник, 27 мая 2025
$79.66 €90.46 ¥11.08
18.4 C
Санкт-Петербург
Бизнес-вести

Делегация из Индии посетила Санкт-Петербург для укрепления деловых связей

Михаил Яковлев
blank
Фото: Baltphoto

В стенах Невской Ратуши состоялась встреча с представителями Республики Индия. Основной целью визита делегации стало представление продукции индийских компаний, определение перспективных направлений для сотрудничества и укрепление существующих деловых связей.

Представители индийской стороны – компания, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичных инженерных решений для различных отраслей промышленности.

По информации Telegram-канала вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, в ходе встречи обсуждались вопросы развития промышленной кооперации между петербургскими и индийскими предприятиями.

Санкт-Петербург заинтересован в поставках индийских роботов, отметил он.

Одним из перспективных направлений сотрудничества была названа роботизация. В связи с поставленными задачами по повышению производительности труда, Санкт-Петербург проявляет интерес к поставкам на местный рынок различных типов роботов индийского производства.

Индия занимает важное место среди дружественных России стран и является для нее значимым партнером.

Поляков заявил, что между руководителями государств и правительствами обеих стран сложились крепкие и доверительные отношения, что способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

На все готовое: 72% новостроек Петербурга продаются с отделкой

На рынке новостроек Петербурга в первом квартале 2025 года более 72% объектов предлагаются с различными вариантами отделки – от минимальной чистовой до предчистовой (white box), выяснили аналитики девелопера «Главстрой Санкт-Петербург». Популярность готовых решений продолжает расти на фоне сохранения высоких процентных ставок и нежелания клиентов заниматься ремонтными работами самостоятельно. Особенно заметно увеличился интерес к квартирам с предчистовой отделкой (white box) – их доля в общем объеме за год выросла на 4,1% и составила почти 25%. При этом полностью готовые к заселению квартиры по-прежнему лидируют, занимая 46,7% рынка. Категория меблированного жилья практически сошла на нет: с 4% в прошлом году до 0,1% в текущем периоде. Основными причинами выбора квартир с отделкой эксперты называют желание сэкономить время и финансы. Для клиентов, использующих льготные ипотечные...
Читать далее
Бизнес-вести

Батл концепций: в Петербурге обсудили будущее управления апартаментами

21 мая в апарт-отеле IN2IT состоялась профессиональная дискуссия, организованная Комитетом по гостиничной недвижимости НП “Российская гильдия управляющих и девелоперов” совместно с Группой компаний PLG. В центре внимания оказался один из ключевых вопросов отрасли: какая модель управления определит будущее апарт-отельного сегмента — централизованная или гибридная? Мероприятие представляло собой не просто обмен мнениями, а настоящий батл концепций: команды экспертов отстаивали две разные позиции — централизованное управление с полной передачей юнита оператору и гибридную модель с вариативностью управления апартаментом. Дискуссия собрала более 60 участников рынка и была как никогда актуальна на фоне растущей конкуренции и новых норм регулирования. Открывшая батл Ольга Трошева, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), показала текущую структуру рынка: сейчас именно гибридная модель управления демонстрирует устойчивую доминанту. По итогам первого...
Читать далее

Популярное

новости СПб полиция суд погода Россия Санкт-петербург происшествие мигранты петербург мошенничество прокуратура проверка пулково праздник общество недвижимость женщины деньги торговля красносельский район штрафы экология ученые кад уголовное дело ребенок Центральный район мошенники Петроградский район выплаты прогноз аэропорт ПМЭФ следственный комитет расписание пенсионер авито мариинский театр концерт пенсия ограничения движения развод знаменитости культура эксперты

Новости дня

Новости

Блогер Гасанов рассматривает возвращение в Россию после заочного ареста

Новости

Развитие транспортной инфраструктуры Петербурга обсудили на форуме

Город

Запах табака стал причиной жалоб пассажиров в петербургском Пулково 

Общество

Стартовало онлайн-голосование XVIII конкурса «Доверие потребителя»

Новости

В Госдуме предложили отменить плату за возврат на маркетплейсах

Афиша

Петербург играет в классику, джаз и кабаре, но не забывает про балет

Наука

В Луксоре найдены древние гробницы, возраст которых превышает 3500 лет

Новости

Стилист Жарикова объяснила, как скрыть недостатки фигуры

Новости

Полную анонимность криптовалютных транзакций поставили под сомнение

Город

Загрязнение ручья Стрелка остановлено после вмешательства прокуратуры

Новости

Петербурженка страдает от преследования бывшего мужа

Новости

В Госдуму внесут проект о региональных правилах для мигрантов

Новости

Молебен в честь 322-летия Петербурга прошел в Петропавловском соборе

Новости

Балынин заявил, что маткапитал стоит разрешить тратить на накопления

Город

Прокуратура потребовала демонтировать незаконно установленные ворота 

Новости

Метро Санкт-Петербурга заговорило на старорусском в День города

Город

В Петербурге оставили младенца в подъезде жилого дома

Город

На КАД введут ограничения для грузовиков из-за экономического форума

Наука

Ученые добиваются предсказания запахов через биосигналы

Культура

Праздничные мероприятия в Петербурге начались с возложения цветов

Новости

Состояние здоровья помешало Киркорову выступить в Кремле

Город

Исторические гравюры украсят фасады зданий в День города

Общество

Комитет по труду и занятости Ленобласти и Авито Работа объявили о сотрудничестве

Новости

Размер пенсионных выплат для инвалидов первой группы изменится

Город

ГЖИ проверила дома после смены УК в двух районах

Город

Петербуржцам рассказали о праздничных мероприятиях на День города 

Город

Колесов пообещал солнечную погоду на День города

Город

В ПМЭФ-2025 примет участие делегация из ЛНР 

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 12 октября 2018 года.

Главный редактор Клавдия Гроцкая, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb