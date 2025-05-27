Делегация из Индии посетила Санкт-Петербург для укрепления деловых связей

В стенах Невской Ратуши состоялась встреча с представителями Республики Индия. Основной целью визита делегации стало представление продукции индийских компаний, определение перспективных направлений для сотрудничества и укрепление существующих деловых связей.

Представители индийской стороны – компания, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичных инженерных решений для различных отраслей промышленности.

По информации Telegram-канала вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, в ходе встречи обсуждались вопросы развития промышленной кооперации между петербургскими и индийскими предприятиями.

Санкт-Петербург заинтересован в поставках индийских роботов, отметил он.

Одним из перспективных направлений сотрудничества была названа роботизация. В связи с поставленными задачами по повышению производительности труда, Санкт-Петербург проявляет интерес к поставкам на местный рынок различных типов роботов индийского производства.

Индия занимает важное место среди дружественных России стран и является для нее значимым партнером.

Поляков заявил, что между руководителями государств и правительствами обеих стран сложились крепкие и доверительные отношения, что способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества.