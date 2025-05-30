Песня Shaman для «Интервидения» может выйти в начале лета

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, также известный под псевдонимом Shaman, сообщил о завершении работы над конкурсной композицией для «Интервидения-2025».

Артист сообщил в разговоре с ТАСС, что песня для «Интервидения» почти готова и ее премьера состоится на следующей неделе.

Ранее в эфире одной из передач Первого канала подтвердили, что Shaman выступит на конкурсе в качестве представителя России. Артист уточнил, что исполнит песню на русском языке. Мероприятие состоится 20 сентября 2025 года в московском комплексе «Live Арена».

Отметим, что 3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и Московской области. Организационный комитет возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На текущий момент участие подтвердили представители 20 государств, включая все страны БРИКС.

Напомним, что «Интервидение» — международный песенный конкурс, проводившийся с 1946 по 1993 год под эгидой Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). В отличие от «Евровидения», созданного Европейским вещательным союзом, в конкурсе участвовали как социалистические страны, так и ряд западных государств.