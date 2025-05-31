Авито Бизнес 360 и «ОПОРА РОССИИ» узнали о первом миллионе в МСБ

Эксперты Авито Бизнес 360 и Общероссийской ОО «ОПОРА РОССИИ» провели опрос, в ходе которого выявили, что каждый десятый предприниматель зарабатывает свой первый миллион чистой выручки в первый же год, а главная трудность для новичков — отсутствие опыта, в том числе во взаимодействии с госструктурами.

Опрос проводился в преддверии всероссийской недели предпринимательства, которая объединяет на одной площадке бизнесменов, инвесторов и аналитиков, которым могут оказаться полезны некоторые результаты исследования. Из любопытных цифр приводятся, например, такие: 37% начинают бизнес полностью самостоятельно, то есть без поддержки с чьей-либо стороны. Многие обходятся еще и совсем без вложений. Ну, а заработать миллион вышло у каждого десятого в первый же год, пара лет для этого понадобилась еще 23% из числа опрошенных. Итого можно сказать, что треть начинающих бизнесменов с подобной задачей справляется за период в пределах двух лет.

При этом главной трудностью на старте 17% респондентов называют как раз не проблемы со средствами или связями, а отсутствие личного опыта. Еще 7% отмечают дефицит кадров и отсутствие опыта конкретно в плане взаимодействия с инстанциями и госорганами, а 6% по началу ошибаются с выбором бизнес-попутчиков.

Многие начинают бизнес онлайн или совмещают это с офлайном. При этом покупка готового бизнеса — самый распространенный запрос в этой сфере: в первом квартале 2025 года он составил 85% от всех запросов в разделе «Готовый бизнес» на платформе Авито в Санкт-Петербурге. Еще 6% искали дело, к которому можно присоединиться в качестве партнера.

«Обращает на себя внимание, что миллион зарабатывали сформировавшиеся предприниматели в диапазоне от 30 до 40 лет. Также интересно, что молодёжь до 25 лет активно идет в бизнес — это 30% опрошенных. В этой связи важно давать правильную информацию о ведении бизнеса, сервисах, которые помогают начинающим предпринимателям, ну и конечно развивать наставничество», — рассказал Андрей Шубин, исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ».

«На нашей площадке представители МСП могут быстро закрыть весь спектр бизнес задач — от поиска оборудования и спецтехники до найма сотрудников и заказа услуг. Более 87% предпринимателей используют платформу для покупки готового бизнеса, а 74% — франшиз. В прошлом году мы запустили отдельное пространство для бизнеса Авито Бизнес 360, где агрегировали предложения для МСП — сейчас уже более 70 млн от 100 тыс. поставщиков», — прокомментировал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».

Также опрос выявил географию стартов предпринимательства. Так 33% начинали бизнес в средних городах страны с населением 100-500 тыс. жителей. Примерно четверть вышли на старт в городах-миллионниках, а 18% — в крупных городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. В Москве или Санкт-Петербурге свое первое предприятие открыли, как ни удивительно, всего 9%.