В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах с июня

В России с 1 июня начнется блокировка просроченных и нелегальных лекарственных препаратов на кассах аптек.
Соответствующее постановление правительства Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовой информации.
В Центре развития перспективных технологий сообщили, что разрешительный режим уже позволил заблокировать свыше 1 млрд единиц некачественной и контрафактной продукции. По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, разрешительный режим позволит проверить данные по сроку годности и корректности маркировки перед покупкой.
Целью введения разрешительного режима является устранение незаконной продукции на рынке, повышение прозрачности фармацевтической отрасли и защита здоровья граждан.