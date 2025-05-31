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В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах с июня

Дмитрий Григорьев
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Фото: Baltphoto

В России с 1 июня начнется блокировка просроченных и нелегальных лекарственных препаратов на кассах аптек. 

Соответствующее постановление правительства Российской Федерации опубликовано на официальном портале правовой информации.

В Центре развития перспективных технологий сообщили, что разрешительный режим уже позволил заблокировать свыше 1 млрд единиц некачественной и контрафактной продукции. По словам заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваза Юсупова, разрешительный режим позволит проверить данные по сроку годности и корректности маркировки перед покупкой.

Целью введения разрешительного режима является устранение незаконной продукции на рынке, повышение прозрачности фармацевтической отрасли и защита здоровья граждан.

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