Петербурженка представит страны Балтии на конкурсе «Супермодель Вселенной»

Жительница Санкт-Петербурга, Луиза Панфилова, будет представлять Северо-Западный регион России и страны Балтии на международном конкурсе красоты «Супермодель Вселенной 2025».

Финал конкурса состоится 15 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Панфилова одержала победу в конкурсе «Миссис Северо-Запад 2025», что дало ей право участвовать в международном конкурсе.

Отмечается, что 29-летняя Луиза Панфилова – замужняя женщина, воспитывающая двух дочерей. Она ведет активный образ жизни и даже занимается боксом. Панфилова является выпускницей Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, где она получила специальность экономиста.

Сейчас Луиза Панфилова занимается подготовкой к запуску общественной организации, нацеленной на популяризацию и защиту традиционных семейных ценностей. Участие в конкурсе красоты она рассматривает как новый опыт, полезный для ее социальной деятельности. Начало международного конкурса запланировано на 10 ноября в Макао.