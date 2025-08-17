Новое панно расскажет историю Староладожской крепости

В Старой Ладоге создается уникальное керамическое панно, посвященное богатой истории местной крепости, которое станет важным элементом для посетителей.

На Воротной башне Староладожской крепости будет установлено это произведение, представляющее исторический план укреплений. На нем стрелки укажут места и даты значимых событий, а поясняющие подписи раскроют их роль в истории Древней Руси. Данная инсталляция призвана служить своеобразным путеводителем для путешественников, которые хотят глубже изучить события, происходившие в Старой Ладоге, и понять историческое значение крепости без обязательного посещения экскурсий.

Работу над керамическим панно осуществляют мастера — резиденты фестиваля «Огонь и вода», который проводится на территории самой крепости.

Как сообщает «ЛенТВ24», инсталляция символизирует героическое прошлое фортификации и посвящена Году защитника Отечества. Проект подчеркивает важность сохранения культурного наследия.

Готовое керамическое произведение будет размещено на Воротной башне крепости в Старой Ладоге 21 сентября. Оно обещает стать значимым дополнением к историческому ансамблю и привлечь дополнительное внимание к древнему оборонительному сооружению.