Петербуржцам напомнили об оплате проезда по Широтной магистрали

В Санкт-Петербурге напомнили автомобилистам о необходимости самостоятельной оплаты проезда по участку Широтной магистрали скоростного движения, где действует система автоматической фиксации.

Представители транспортного комитета Северной столицы распространили официальное напоминание для водителей о правилах использования первого участка Широтной магистрали скоростного движения. Речь идет о Витебской развязке, которая функционирует в режиме free flow с автоматической фиксацией проезда транспортных средств через систему видеокамер.

Особенностью данного участка дорожной инфраструктуры является отсутствие традиционных пунктов оплаты и шлагбаумов, что требует от автомобилистов самостоятельного внесения платы за проезд. Согласно установленным правилам, оплата должна производиться через личный кабинет на специализированном портале «Магистраль северной столицы».

В случае несвоевременной оплаты или полного отсутствия платежа водителю грозит административный штраф, размер которого существенно превышает стандартную стоимость проезда. В Комтрансе подчеркивают важность соблюдения платежной дисциплины для избежания дополнительных финансовых санкций.

Отметим, что Витебская развязка, являющаяся начальным этапом Широтной магистрали, обеспечивает транспортную связь между Западным скоростным диаметром в районе Благодатной улицы и Витебским проспектом, проходя в эстакадном исполнении над Московским проспектом.