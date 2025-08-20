СК начал проверку из-за сброса строительного мусора с крыши жилого дома

В Санкт-Петербурге следственные органы проводят проверку по факту нарушения правил безопасности при выполнении ремонтных работ на крыше жилого дома на Невском проспекте.

Сообщается, что рабочие сбрасывали с семиэтажного здания доски, металлические фрагменты кровли и строительный мусор на неогороженную территорию двора, где регулярно ходят люди.

По данным пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следственным отделом по Центральному району организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Место происшествия уже осмотрено и огорожено для обеспечения безопасности жильцов.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с рабочими, осуществляющими ремонтные работы. Особое внимание уделяется проверке соблюдения миграционного законодательства и правил безопасности при выполнении высотных работ. Действиям ответственных лиц будет дана comprehensive правовая оценка по результатам расследования.