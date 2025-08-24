Задержан подозреваемый в мошенничестве против петербургских пенсионеров

Сотрудники полиции Калининского района Санкт-Петербурга задержали 57-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров.

Задержание произошло 22 августа возле дома 23 по улице Ушинского. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый причастен к хищению денежных средств у двух пожилых женщин.

Первый инцидент произошел 2 августа, когда 85-летняя жительница Тихорецкого проспекта передала курьеру 1,75 млн рублей после звонка лжесотрудников банка. Второй случай зафиксирован 22 августа — 78-летняя пенсионерка с улицы Ушинского лишилась 2,5 млн рублей аналогичным способом. Обе жертвы поверили мошенникам, представившимся сотрудниками финансовых структур.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество». Задержанный содержится под стражей, продолжаются следственные действия.