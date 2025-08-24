Трое китайских рабочих пострадали при обрушении лесов в Ленобласти

На строительной площадке газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области произошло обрушение строительных лесов.

В результате инцидента пострадали трое рабочих, являющихся гражданами Китая. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение Кингисеппа, где им оказывается необходимая помощь.

Как сообщает 360.ru, причины происхождения продолжают выясняться. По одной из рассматриваемых версий, конструкция могла обрушиться вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата. В течение дня украинские дроны атаковали Кингисеппский район, где было уничтожено десять беспилотников.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал о возгорании на терминале компании Новатэк в порту Усть-Луга, также вызванном падением обломков дрона. Для ликвидации того пожара привлекался специальный пожарный поезд, а открытое горение было локализовано.