Во Фрунзенском районе Петербурга задержан мужчина, проникший в чужой автодом

Сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого 44-летнего мужчину, который проник в прицеп-кемпер на Малой Балканской улице. Инцидент произошел вечером 25 августа около 22:15.

По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, наряд вневедомственной охраны отреагировал на обращение прохожего, который сообщил о поврежденной двери прицепа и подозрительном движении внутри. Прибывшие на место росгвардейцы задержали нетрезвого мужчина, который выломал дверь и незаконно проник в автодом.

В ходе проверки установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. По словам самого мужчины, он решил проникнуть в кемпер после ссоры с супругой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителя доставили в 14 отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Владелец прицепа был уведомлен о происшествии. Размер материального ущерба устанавливается.