На Невском проспекте полностью восстановлено движение после ремонта

Специалисты завершили капитальный ремонт на главной магистрали Санкт-Петербурга — Невском проспекте. Движение по обновленной дороге открыто для всех видов транспорта.

В ходе работ было уложено около 70 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Для выполнения задач было задействовано 130 единиц специальной техники и 400 рабочих. Особенностью нынешнего ремонта стало применение инновационных технологий: армирования основания и использования полимерных примесей, что ранее не практиковалось в городе.

Были заменены не только верхние, но и нижние слои асфальта, что значительно увеличит срок службы покрытия. В рамках проекта также отремонтированы три мостовых сооружения.

Все работы завершены к началу учебного года. Предыдущий капитальный ремонт на Невском проспекте проводился семь лет назад. Нынешняя реконструкция направлена на обеспечение комфортного и безопасного движения по главной артерии города.