В Александринском театре представили обновленную версию балета «Красная Жизель»

На сцене Александринского театра состоялась премьера обновленной версии спектакля «Красная Жизель» театра балета Бориса Эйфмана (12+). Зрители увидели переосмысленную постановку, рассказывающую о судьбе великой русской балерины Ольги Спесивцевой.

Спектакль, созданный на музыку Чайковского, Шнитке и Бизе, повествует о жизни прима-балерины Мариинского театра, которая эмигрировала из России в 1924 году, пережила серьезные личные драмы и провела 20 лет в психиатрической клинике. Несмотря на восстановление, Спесивцева не смогла вернуться на сцену из-за возраста и скончалась в США в 96 лет, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ведущая солистка театра Виктория Мокроусова отметила, что ранее готовила реферат по биографии балерины и не предполагала, что сможет воплотить ее образ на сцене.

Художественный руководитель театра Борис Эйфман рассказал, что первоначальная версия балета была создана в 1997 году и представлялась на ведущих мировых сценах. После перерыва в репертуаре, постановщик решил возродить спектакль в 2015 году, значительно переработав хореографическую партитуру и углубив психологическую составляющую.

В новой версии было обновлено художественное оформление — декорации и костюмы работы Вячеслава Окунева, а также световое решение Глеба Фильштинского и Бориса Эйфмана. Постановка демонстрирует возможности современного сценического искусства и продолжает традиции русского балетного театра.