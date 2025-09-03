Ксения Собчак выступила в защиту Егора Крида на фоне скандала с Мизулиной

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за артиста Егора Крида, оказавшегося в центре скандала после заявлений общественницы Екатерины Мизулиной. По словам Собчак, музыкант проявил смелость, открыто высказав свою позицию в социальных сетях без смягчения формулировок и ухода от острых тем.

Собчак также прокомментировала личную жизнь другого исполнителя — SHAMAN, напомнив, что в прошлом году, объявленном годом семьи, артист ушел от супруги к новой избраннице. Телеведущая выразила мнение, что подобные поступки влияют на формирование взглядов молодежи на отношения.

Екатерина Мизулина, инициатор скандала, обратилась в правоохранительные органы с жалобой на Крида, обвинив его в развратных действиях во время концерта с участием несовершеннолетних. По словам общественницы, родители возмущены содержанием шоу и требуют соответствующей возрастной маркировки мероприятий.

Егор Крид в ответ напомнил, что Мизулина и ее партнер сами не избегают публичных проявлений чувств, включая поцелуи на глазах у детей. Артист подчеркнул, что считает естественные проявления отношений менее сомнительными, чем разрушение семей и последующий пиар на этой теме.

Обсуждение конфликта продолжается в социальных сетях, вызывая широкий общественный резонанс. Пользователи активно высказываются о допустимых границах поведения публичных лиц и влиянии таких скандалов на молодежную аудиторию.