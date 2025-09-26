Четверо петербуржцев предстанут за мошенничество с аксессуарами Apple

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут четверо участников организованной группы, обвиняемых в многократной подмене аксессуаров для iPhone на одной из площадок маркетплейса.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники похитили свыше 1,9 млн рублей, возвращая в магазины подделки вместо оригинальных товаров.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят 22-летний организатор группы, его 25-летний родной брат и двое их знакомых 21 и 22 лет. Они регистрировали на вымышленные данные аккаунты в приложении маркетплейса, через которые заказывали и оплачивали оригинальные зарядные устройства и наушники для техники Apple в магазинах электроники.

После получения заказа в пункте выдачи один из сообщников забирал товар и в припаркованной машине вместе с другими участниками вскрывал упаковку для подмены содержимого.

Подложные аксессуары, приобретенные на «блошиных рынках» или через сервисы объявлений, помещались в оригинальную упаковку с повторным наклеиванием пломб для вида не вскрытого товара. Затем мошенники инициировали возврат покупки по надуманным причинам и сдавали «реплики», получая обратно полную стоимость.

Похищенные оригинальные изделия они в дальнейшем продавали через те же онлайн-площадки. Всего с мая 2023 по апрель 2024 года группа совершила 39 эпизодов мошенничества. Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в Московский районный суд города.