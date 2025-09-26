Шесть человек осуждены за организацию незаконной миграции в Петербурге

Сестрорецкий районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об организации незаконной миграции.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, шестеро фигурантов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Организация незаконной миграции». Государственное обвинение в судебном процессе поддерживал прокурор Курортного района Санкт-Петербурга Владислав Степанов.

Следствие установило, что с декабря 2023 года по июнь 2024 года подсудимые организовали нелегальное пребывание в России 44 иностранных граждан. Для их размещения преступная группа предоставила жилые помещения в поселке Рощино Выборгского района и городе Всеволожске Ленинградской области. Участники схемы также способствовали оформлению фиктивных документов о регистрации по месту пребывания.

Суд согласился с позицией обвинения и назначил пяти обвиняемым наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы каждого с отбыванием в колонии общего режима и штрафами от 100 тысяч до 130 тысяч рублей. Шестой подсудимой назначено условное наказание. Все выданные мигрантам документы аннулированы, а они сами депортированы из России.