Двух жителей Ленобласти обвиняют в производстве суррогатного алкоголя

Двум жителям Ленинградской области предъявлено обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, повлекшей смерть людей.

Следствие установило, что в сентябре 2025 года на территории Сланцевского района обвиняемые осуществляли сбыт алкогольной продукции, содержащей метиловый спирт, представляющий опасность для жизни и здоровья потребителей.

В результате употребления данной продукции зафиксированы случаи гибели людей, а также несколько граждан были госпитализированы с отравлениями. В настоящее время следователи устанавливают точное количество пострадавших.

На месте производства продукции полицейские обнаружили и изъяли канистры со спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Также была установлена причастность к преступлению других лиц, которые задержаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Им инкриминируется производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.