Суд оставил под арестом обвиняемую в покушении на сотрудника ВПК

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей обвиняемую в подготовке взрыва автомобиля сотрудника оборонного предприятия в Санкт-Петербурге.

Суд оставил в силе постановление о заключении под стражу россиянки. Женщина обвиняется в покушении на совершение террористического акта, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ организованной группой.

Правоохранители задержали злоумышленницу в июле. По данным следствия, женщина действовала по указанию спецслужб одной из недружественных стран. План предполагал установку взрывного устройства в машине работника военно-промышленного комплекса, сообщает ТАСС.

Также россиянка обвиняется в акциях вандализма и попытке поджога объекта железнодорожной инфраструктуры.