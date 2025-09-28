Два человека погибли при пожаре в частном доме в Горелово

В ночь на 28 сентября в поселке Горелово произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли два человека.

Пламя вспыхнуло в двухэтажном частном доме на улице Ломоносова. Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы сразу после полуночи. Огонь распространился на втором этаже здания, где была полностью охвачена огнем внутренняя отделка и предметы обстановки.

Для ликвидации возгорания потребовалось привлечение трех единиц специальной техники и 15 сотрудников МЧС. Пожарным удалось локализовать и полностью потушить огонь к 00:33. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В результате происшествия погибли двое мужчин. Спасателям удалось эвакуировать из дома еще одного пострадавшего, который был госпитализирован с травмами для оказания медицинской помощи.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара.