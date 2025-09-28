Ребенок получил ожоги при поджигании травы в Удельном парке

Следственные органы проводят проверку после получения ожогов ребенком в районе Удельного парка. Мальчик был госпитализирован с ожогами нижних конечностей после возгорания одежды.

Правоохранители проверяют обстоятельства травмирования несовершеннолетнего 2013 года рождения. Согласно предварительным данным, инцидент произошел вечером 26 сентября вблизи Удельного парка, где пострадавший вместе со знакомым занимались поджиганием травы.

Однако после этого горючая жидкость попала на штаны ребенка и привела к возгоранию одежды. В результате мальчик был доставлен в медицинское учреждение с ожогами нижних конечностей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.