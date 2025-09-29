Принципы работы Георгия Товстоногова раскрыл его сын

Сын известного режиссера Георгия Товстоногова рассказал о творческих принципах и семейных традициях.

Как сообщает «Петербургский дневник», Вадим Милков-Товстоногов, занимающий должность доцента Санкт-Петербургской консерватории, поделился воспоминаниями об отце. Несмотря на театральное окружение, он выбрал музыкальное направление и стал режиссером.

Вадим Милков-Товстоногов упомянул о совместной работе над оперой «Дона Карлос» в Финляндии в 1979 году. Он отметил, что Георгий Товстоногов изначально не понимал оперного искусства, но позднее осознал его специфику. Также режиссер столкнулся с цензурой при постановке произведения Вагнера в Большом театре.

В настоящее время Вадим Милков-Товстоногов преподает и ставит спектакли в театре имени Андрея Миронова. Он подчеркнул, что его отец считал чтение обязательным для режиссера и часто повторял, что не читающий режиссер ему непонятен. Эта фраза стала одним из творческих принципов Георгия Товстоногова.