Миронов предложил снизить ипотечные ставки для семей с детьми

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением о сохранении льготных условий семейной ипотеки.

Как стало известно изданию 360.ru, политик рекомендует оставить шестипроцентную ставку для семей с одним ребенком.

Парламентарий отметил, что от граждан поступают обращения с выражением обеспокоенности возможным изменением условий программы. Действующая ставка на уровне шести процентов действительно помогала многим семьям улучшать жилищные условия.

Для семей с двумя детьми предлагается ввести ставку четыре процента, с тремя — два процента, а с четырьмя и более — один процент. Такой подход, по мнению Миронова, создаст дополнительный стимул для рождения последующих детей в российских семьях.