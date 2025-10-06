Понедельник, 6 октября 2025
$81.9 €96.05 ¥11.42
10.6 C
Санкт-Петербург
Город

На Комендантском проспекте запустили новую выделенную полосу движения

Даниил Александров
Фото: abn.agency

На Комендантском проспекте была введена выделенная полоса для общественного транспорта. Реализация проекта позволит сократить время поездок в часы пик почти вдвое.

Новая выделенная полоса для общественного транспорта организована на участке, соединяющем станцию метро «Комендантский проспект» с жилыми районами, в том числе с жилым комплексом «Чистое небо». По оценкам Комитета по транспорту Северной столицы, такое решение позволит сократить время поездки от Арцеуловской аллеи до станции метро в часы пик почти вдвое, при этом средняя скорость движения автобусов и троллейбусов увеличится на 50%.

Полоса будет обслуживать 16 маршрутов: 13 автобусных и 3 троллейбусных. Кроме того, в октябре автобусный маршрут № 217 переведут в экспресс-режим с остановками только на Плесецкой улице, что ускорит доставку пассажиров из отдаленных кварталов, сообщает «Мойка78».

Реализация проекта стала возможной после обращений жителей на Прямой линии 2024 года и последующего поручения вице-губернатора Северной столицы Кирилла Полякова. Для организации приоритетного движения подрядчики установили 548 новых дорожных знаков и заменили 94 устаревших.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев отметил, что работы начались после перераспределения финансирования с других транспортных проектов.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

В Курортном районе заработала новая подстанция

Объект, построенный полностью на отечественном оборудовании, обеспечит надежным электроснабжением жителей района и крупные медицинские центры.В Курортном районе Санкт-Петербурга состоялся торжественный пуск новой высокоавтоматизированной подстанции 35 кВ «Песочная». Объект мощностью 20 МВА призван значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей.Как пояснил генеральный директор компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин, на подстанции применены современные технологии.«Управление подстанцией не требует постоянного присутствия персонала, параметры сети и состояние оборудования контролируются дистанционно, в режиме реального времени. Все данные передаются в Центр управления сетями компании», — отметил Игорь Кузьмин.Новая подстанция станет важным звеном энергосистемы Курортного района. Она обеспечит надежное электроснабжение жителей, а также крупных медицинских учреждений. В их числе — НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова и Клинический центр...
Читать далее
Новости

Жилком и УК обсудили новый подход к формированию тарифа на содержание домов

Глава Жилищного комитета Денис Удод и руководители УК Петербурга встретились за круглым столом, чтобы обсудить "Практический опыт и рекомендации по эксплуатации многоквартирного дома со сложным инженерным оборудованием с использованием тарифа, установленного на основании минимального перечня работ и услуг".Злободневную тему подняли на рассмотрение 24 сентября. Эксперты считают, что нынешняя система формирования тарифа отличается обобщенностью и не принимает во внимание конкретные издержки на содержание отдельных домов. Из-за этого возникает проблема несоответствия установленного тарифа фактическим затратам на эксплуатацию жилья. В итоге жильцы постепенно адаптируются к искусственно сниженным платежам и отказываются оплачивать объективную стоимость коммунальных услуг, а управляющие компании вынуждены либо терпеть убытки, либо балансировать в сложных экономических условиях.Жилком предлагает дифференцированный подход, где будет учитываться тип дома, его площадь, конфигурация придомовой территории, состояние...
Читать далее

Популярное

ленобласть полиция суд погода кража авария Россия петербург метро пожары владимир путин прокуратура проверка пулково праздник наркотики москва работа деньги бюджет ученые уголовное дело выставка штраф госпитализация тюрьма судно опрос налоги спасатели выплаты смертельное ДТП путин Россельхознадзор общественный транспорт космос гати автомобиль пенсия ск Александр Колесов алименты самолеты судебные приставы депутаты

Новости дня

Наука

Российские специалисты улучшили маршрутизацию в бортовых сетях

Новости

Олег Малышев покидает пост гендиректора «Спартака»

Ленинградская область

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования в отношении строительной фирмы

Ленинградская область

Прокуратура пресекла нарушения бюджетного законодательства в Волосовском районе

Ленинградская область

В Ленобласти планируют сократить число жертв дорожных аварий

Ленинградская область

Патрушев доложил о ходе ликвидации полигона «Красный Бор»

Город

Антикафе с капибарами в Петербурге осталось без лицензии

Культура

Экспонаты Царского Села впервые покинут музей-заповедник для выставки в Москве

Новости

Суд Петербурга отказал в признании должника по алиментам безвестно отсутствующим

Ленинградская область

В Ленобласти капитан маломерного судна предъявил подложный документ

Город

Прокуратура Петербурга оштрафовала подрядчика за земляные работы без ограждений

Общество

Гребной клуб «Причал’Ю» завершил сезон с рекордной посещаемостью

Ленинградская область

Трассу «Кола» перекроют для разводки моста через Свирь

Город

Около 59% работающих петербуржцев получают поздравления на работе

Город

Обуховский путепровод может получить статус памятника архитектуры

Общество

«Новые люди» провели в Санкт-Петербурге акцию в поддержку бездомных животных

Новости

Директор Кашпировского назвал ересью слухи о госпитализации

Город

Суд Петербурга отказал в иске о переустановке двери между соседями

Вне СПб

Бобров высказался о демонтаже нелегальных объектов в Ярославском районе

Новости

В РПЦ назвали ключевой принцип для сохранения семейных отношений

Город

Уличные музыканты покинут пространство у школы на Думской

Общество

В Санкт-Петербурге подвели итоги финального этапа конкурса Доверие потребителя

Город

Экс-сотрудница музыкального магазина получила 500 тысяч рублей через приставов

Город

Два корпуса бывшей тюрьмы «Кресты» претендуют на статус памятников

Ленинградская область

За неделю пожарные расчеты потушили 92 возгорания на территории Ленобласти

Новости

Врачи госпитализировали Кашпировского с обострением онкологического заболевания

Город

Студенты СПбГУП пишут Путину о нарушениях в ходе проверки прокуратуры

Новости

Сергей Жуков связал госпитализацию матери с вспышками на Солнце

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb