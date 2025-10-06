На Комендантском проспекте запустили новую выделенную полосу движения

На Комендантском проспекте была введена выделенная полоса для общественного транспорта. Реализация проекта позволит сократить время поездок в часы пик почти вдвое.

Новая выделенная полоса для общественного транспорта организована на участке, соединяющем станцию метро «Комендантский проспект» с жилыми районами, в том числе с жилым комплексом «Чистое небо». По оценкам Комитета по транспорту Северной столицы, такое решение позволит сократить время поездки от Арцеуловской аллеи до станции метро в часы пик почти вдвое, при этом средняя скорость движения автобусов и троллейбусов увеличится на 50%.

Полоса будет обслуживать 16 маршрутов: 13 автобусных и 3 троллейбусных. Кроме того, в октябре автобусный маршрут № 217 переведут в экспресс-режим с остановками только на Плесецкой улице, что ускорит доставку пассажиров из отдаленных кварталов, сообщает «Мойка78».

Реализация проекта стала возможной после обращений жителей на Прямой линии 2024 года и последующего поручения вице-губернатора Северной столицы Кирилла Полякова. Для организации приоритетного движения подрядчики установили 548 новых дорожных знаков и заменили 94 устаревших.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев отметил, что работы начались после перераспределения финансирования с других транспортных проектов.