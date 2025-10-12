В Петербурге каршеринг сбил пешехода на Муринской дороге

На Муринской дороге в Санкт-Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент случился 11 октября около 23:35 у дома 24.

По предварительной информации, 20-летний водитель каршерингового автомобиля совершил наезд на 52-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция Красногвардейского района устанавливает все обстоятельства случившегося, включая точные причины и условия, приведшие к ДТП. Расследование продолжается.