Суд освободил виновника смертельного ДТП на Обводном канале

В Санкт-Петербурге суд освободил из зала заседания водителя, признанного виновным в совершении смертельного наезда на пешехода на Обводном канале.

Инцидент произошел третьего февраля, когда виновник ДТП управлял автомобилем Hyundai Solaris на большой скорости от 80 до 100 километров в час.

При перестроении на полосу с неисправным автомобилем Volkswagen Passat он совершил наезд на находившегося на проезжей части водителя, который скончался от полученных травм. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая чистосердечное раскаяние подсудимого и отсутствие предыдущей судимости.

Виновник аварии полностью компенсировал моральный вред семье погибшего, выплатив около одного миллиона рублей. Назначенное наказание в виде одного года четырех месяцев колонии-поселения было признано отбытым с учетом времени содержания под стражей.