В Ленобласти ограничили доступ к 128 заброшенным объектам

Прокуратура Ленинградской области проводит системную работу по ограничению доступа к заброшенным объектам.

По данным пресс-службы Прокуратуры Ленинградской области, ведомство сформировало реестр таких зданий, представляющих опасность для граждан. В перечень вошло около 700 объектов, из которых более чем 400 находятся в частной собственности.

Надзорные органы провели актуализацию сведений и проверили достаточность мер по консервации. Городские и районные прокуроры внесли 22 представления собственникам проблемной недвижимости. В судебные инстанции было направлено три исковых заявления.

В результате координационных действий удалось ограничить доступ к 128 опасным объектам. Три здания были полностью снесены по инициативе прокуроров. Контроль за состоянием заброшенной недвижимости продолжается на постоянной основе.