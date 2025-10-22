Подросток на питбайке попал в аварию на Садовой улице

Несовершеннолетний водитель питбайка попытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП в центре Санкт-Петербурга. Подросток без водительского удостоверения получил травмы и был госпитализирован.

Вечером 20 октября наряд Госавтоинспекции попытался остановить для проверки питбайк. Однако 17-летний водитель транспортного средства проигнорировал требования сотрудников полиции. Подросток увеличил скорость и попытался скрыться от преследования.

При попытке уйти от правоохранителей молодой человек задел зеркало автомобиля BMW, потерял управление и врезался в другую машину. Позже полицейские выяснили, что у задержанного нет водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В отношении подростка были возбуждены административные дела за управление транспортным средством без прав и игнорировании остановки по требованию полиции.