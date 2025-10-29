Форум «Российский промышленник» в Петербурге соберет больше 350 компаний

В Санкт-Петербурге стартует международный форум-выставка «Российский промышленник».

С 29 по 31 октября на территории Северной столицы пройдет международный форум-выставка «Российский промышленник». По данным пресс-службы Смольного, в мероприятии примут участие свыше 350 компаний из России и других стран. Также ожидается, что форум посетят больше 14 тысяч гостей.

Основными темами для обсуждения станут вопросы индустриализации, технологического лидерства, цифровизации, развития кооперации и кадрового потенциала.

В рамках форума запланирован открытый диалог министров промышленности из различных регионов, которые намерены обсудить повышение инвестиционной привлекательности, внедрение новых технологий, драйверы экономического роста, лучшие практики в реализации национальных проектов, а также развитие межрегиональной кооперации.

Деловая программа включает проведение панельных дискуссий, круглых столов, международных бизнес-диалогов, заседаний профильных ассоциаций, конференций и стратегических сессий.

Кроме того, в рамках форума состоится заседание, посвященное ключевым вызовам и возможностям роботизации промышленности и ее влияния на экономику страны. На нем стороны рассмотрят выполнение задач по роботизации экономики, запуск новых механизмов поддержки внедрения промышленных роботов, использование искусственного интеллекта для ускорения этих процессов, а также кадровые вопросы обеспечения отраслей специалистами в области робототехники.