На Московском вокзале задержали зацепера-рецидивиста

Сотрудники транспортной полиции задержали на Московском вокзале Санкт-Петербурга 19-летнего зацепера-рецидивиста.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, молодой человек путешествовал в межвагонном пространстве высокоскоростного поезда «Москва — Санкт-Петербург». Правонарушитель был задержан на перроне при попытке скрыться от сотрудников правоохранительных органов.

В ходе проверки установлено, что задержанный является жителем Саратова и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Для проникновения в поезд он использовал специальные приспособления. По словам молодого человека, он гостил в Москве и решил доехать до Санкт-Петербурга к друзьям.

Стражи правопорядка провели с нарушителем профилактическую беседу, разъяснив опасность такого способа передвижения. В отношении 19-летнего гражданина составлены административные протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Молодой человек подвергал риску свою жизнь и здоровье в погоне за острыми ощущениями.