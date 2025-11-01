Чиновник жилищной инспекции оштрафован на 5 тысяч рублей в Петербурге

Прокуратура Калининского района выявила нарушение порядка рассмотрения обращений граждан в жилищной инспекции Санкт-Петербурга.
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, проверка установила, что должностное лицо районного отдела Государственной жилищной инспекции не обеспечило объективное рассмотрение жалобы на нарушения при предоставлении коммунальных услуг.
Обращение было направлено в адрес товарищества собственников жилья «Непокоренных, 10» и касалось вопросов качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
По результатам прокурорской проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ. Суд назначил виновному должностному лицу штраф в размере 5 тысяч рублей за нарушение установленного законодательством порядка работы с обращениями граждан. Надзорное ведомство продолжает контролировать соблюдение законодательства о рассмотрении обращений граждан в различных учреждениях и ведомствах.