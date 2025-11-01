Чиновник жилищной инспекции оштрафован на 5 тысяч рублей в Петербурге

Петербургский холдинг Setl Group подтвердил статус одного из лидеров в сфере социальной ответственности, заняв место в ТОП-3 рейтинга аналитического центра «Эксперт», который оценивал девелоперов по масштабам ввода социальных объектов, вкладу в развитие регионов и разнообразию компетенций.Как сообщили в компании, за годы работы она построила 80 социальных объектов, включая современные сады и школы более чем для 30 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти, обустраивает кабинеты врачей в своих жилых комплексах и возводит поликлинику в Невском районе на 420 посещений в смену.Помимо этого, силами холдинга в городе созданы десятки общественных пространств, таких как парки, скверы, аллеи, бульвары, набережные и площади, — среди которых недавно открытая площадь Солнца в Красносельском районе и продолжающийся проект по благоустройству парка площадью 4,1 га в Пушкинском...