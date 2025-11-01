Поляков обсудил с главой «Автоваза» локализацию такси в Петербурге

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков провел встречу с главой «Автоваза» Максимом Соколовым на полях международного форума.

Как сообщает Поляков в своем Telegram-канале, стороны обсудили перспективы развития промышленного сотрудничества и законопроект о локализации такси.

Для Северной столицы как одного из крупнейших автомобильных центров России локализация производства имеет особое значение. Петербургский автокластер активно развивается и в скором времени сможет обеспечить перевозчиков собственными автомобилями, что соответствует курсу на достижение технологического суверенитета страны.

В сентябре текущего года на «Автозаводе «Санкт-Петербург» стартовало серийное производство автомобилей Лада «Искра». Также в городе функционирует Инженерный центр «Автоваза», где петербургские специалисты занимаются разработкой автокомпонентов, и готовится к перезапуску площадка «Автозавода АГР» в Шушарах.