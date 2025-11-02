Активисты требуют остановить снос фабрики-кухни в Петербурге

Градозащитники призывают обратиться в Следственный комитет и полицию для остановки незаконного сноса исторического здания фабрики-кухни 1928 года на улице Красного Курсанта.

Подписчики Telegram-канала «SOS СПб СНОС» сообщили о сносе здания фабрики-кухни 1928 года постройки на улице Красного Курсанта. По информации активистов, застройщик ЛСР начал незаконное разрушение исторического объекта, обладающего признаками культурного наследия.

По словам жителей Петербурга, объект числится в разделе «Перечень памятников» на официальном сайте Комитета по охране памятников. Также пользователи добавляют, что снос осуществляется с нарушением федерального законодательства об объектах культурного наследия.

Ранее, 4 октября, по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина уже была инициирована проверка из-за возможного незаконного сноса данного здания. Активисты призывают граждан немедленно обращаться в правоохранительные органы с требованием пресечь разрушение исторического объекта.