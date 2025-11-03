Следователи обнаружили пули и гильзы на месте расстрелов в Павловске

Следователи продолжают работу по установлению обстоятельств военных преступлений нацистов в Павловске.

Следственно-поисковые мероприятия в Павловском парке направлены на выявление обстоятельств уничтожения мирных жителей и военнопленных в годы оккупации. В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, осенью 1941 года в парке бойцы Красной армии сдерживали наступление противника на Ленинград.

Следствие располагает информацией о расстреле немецкими войсками в 1942 году 16 гражданских лиц, тела которых были захоронены в неизвестном месте на территории парка. В рамках следственных действий к работе привлекались кадеты школы № 304 «Центр подготовки кадет». Старший следователь-криминалист Илья Матолыгин проинформировал участников об обстоятельствах трагедии 1942 года.

В ходе поисковых работ специалисты нашли многочисленные патроны, пули и гильзы времен военных действий. Следствие продолжает систематизацию и анализ материалов, доказывающих целенаправленное уничтожение гражданского населения и военнопленных в Павловском парке.