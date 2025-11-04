P. Diddy встретил 56-летие в тюрьме Бруклина

Известный музыкант и продюсер Шон Комбс, известный как P. Diddy, встретил свое 56-летие в исправительном учреждении Бруклина.

По информации издания «СтарХит», арест артиста в сентябре 2024 года по обвинениям в торговле людьми и рэкете стал одним из самых громких скандалов в музыкальной индустрии последних лет.

Судебный процесс продолжался несколько месяцев и сопровождался повышенным вниманием общественности. Комбса не отпустили под залог из-за опасений давления на свидетелей. В итоге суд назначил ему 50 месяцев лишения свободы и крупный штраф, оправдав по наиболее серьезным пунктам обвинения.

Карьера Шона Комбса развивалась от успешного продюсера до владельца лейбла Bad Boy Records и одного из самых влиятельных рэперов. Однако с конца 1990-х годов его имя постоянно связывали с различными скандалами и судебными разбирательствами, которые в конечном итоге привели к тюремному заключению.