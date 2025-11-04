Петербуржцам рассказали о связи Казанской иконы с Днем народного единства

Празднование Дня народного единства четвертого ноября связано с почитанием Казанской иконы Божией Матери, имеющей глубокие исторические корни в российском государстве.

Эта дата была установлена в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, когда русские войска штурмом взяли Китай-город.

Именно с Казанской иконой связано преодоление Смутного времени — ополчение под руководством Дмитрия Пожарского несло этот образ перед своими войсками.

Историческая связь между победой и почитанием иконы восходит к патриарху Гермогену, который в заточении призывал к сопротивлению захватчикам. После освобождения Москвы праздник в честь Казанской иконы стал всероссийским, символизируя духовное возрождение и национальное единение. Образ Богородицы стал символом защиты Отечества в переломные моменты истории.