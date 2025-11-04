Сын Плющенко объяснил решение выйти на лед с температурой

Юный фигурист Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, опроверг сообщения о своей госпитализации после выступления в шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.

Спортсмен заявил, что его не забирали в больницу, а приехавшая скорая помощь лишь провела осмотр. Фигурист подчеркнул, что решение выйти на лед с температурой 39 градусов было его личным выбором, поскольку выступление состоялось в день рождения его отца Евгения Плющенко.

По словам матери мальчика Яны Рудковской, которая выложила видео с сыном в социальных сетях, Александру всю ночь сбивали температуру, и к утру она снизилась до 37 градусов. Она отметила, что за юного фигуриста мог выйти хореограф, однако сам Александр отказался от замены и настоял на своем участии в шоу. Рудковская пояснила, что подобные ситуации являются частью жизни профессиональных спортсменов, которые часто выступают несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной госпитализации юного фигуриста после выступления. Однако сам Александр Плющенко в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, поблагодарил всех за проявленное беспокойство и заверил, что его здоровью ничего не угрожает. Мальчик продолжает восстановление после перенесенного заболевания.