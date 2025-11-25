На мосту через Тигоду ограничат движение в сторону Москвы

На мосту через реку Тигода на федеральной трассе М-10 будет перекрыта одна полоса движения в направлении Москвы с первого по 16 декабря.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение связано с производством работ по восстановлению деформационных швов на 615-ом километре автодороги в Тосненском районе Ленинградской области. На участке у поселка Любань всего четыре полосы для движения, по две в каждом направлении.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что движение транспорта в сторону Санкт-Петербурга будет осуществляться в штатном режиме. Водителям следует заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки при движении в московском направлении.

На время проведения работ будет установлена временная схема организации дорожного движения с дорожными знаками, ограждающими элементами и световой сигнализацией. Генеральным подрядчиком работ выступает компания ООО «ЕвроТрансСтрой».