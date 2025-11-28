В Петербурге создают интеллектуальную транспортную систему

В Санкт-Петербурге продолжается цифровая трансформация транспортной отрасли, направленная на создание интеллектуальной транспортной системы.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, на светофорных объектах устанавливаются специальные блоки придорожной инфраструктуры. Более чем 400 светофоров уже оснащены оборудованием, обеспечивающим связь с транспортными средствами и передачу данных в реальном времени.

Система позволяет транслировать информацию о режиме работы светофоров, таймеры смены сигналов и рекомендуемую скорость движения. Это помогает водителям выбирать оптимальный режим движения, минимизировать время ожидания на перекрестках и повышает точность прогноза прибытия общественного транспорта.

В настоящее время функционал системы тестируется на трамваях, а в перспективе будет расширен на автобусы и личный транспорт. Все новые трамваи и троллейбусы, поступающие с 2022 года, уже оборудованы устройствами для взаимодействия со светофорными объектами.