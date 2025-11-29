Актриса Пересильд прокомментировала роман своей дочери Анны

Актриса Юлия Пересильд прокомментировала отношения своей 16-летней дочери Анны с музыкантом Ваней Дмитриенко.

Как сообщает журнал Voice, звездная мама положительно отнеслась к выбору дочери. Юлия Пересильд отметила творческий талант 20-летнего музыканта и особую химию между молодыми людьми, которая переросла в творческое сотрудничество.

Актриса подчеркнула, что не будет вмешиваться в отношения дочери, уважая их личное пространство. Она пожелала молодым людям сохранить себя в условиях шоу-бизнеса и выразила поддержку Ване Дмитриенко, который переживает период невероятного успеха и связанных с этим испытаний.

Юлия Пересильд также рассказала о творческих планах дочери, выразив надежду, что Анна поступит на режиссерский факультет ГИТИСа. Именно в этом вузе когда-то училась сама актриса, и она считает его особенным местом для становления творческой личности.