Дмитрий Васильев не верит в желание французского биатлониста помочь России

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сомневается в искренности желания бывшего французского биатлониста Мартена Фуркада помогать возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

Васильев напомнил о критических высказываниях Фуркада в адрес российского спорта, особенно в отношении биатлониста Александра Логинова. Российский чемпион назвал нынешние заявления французского спортсмена попыткой «переобуться» для набора политических очков в новой должности.

В беседе с NEWS.ru спортсмен подчеркнул, что слова о готовности быть посредником между IBU и российскими организациями ничего не стоят без конкретных действий.

Экс-биатлонист призвал Фуркада к активным шагам, включая организацию совещаний и непосредственное обращение в руководящие органы IBU с требованием разрешить участие российских спортсменов в международных стартах.

Ранее Мартен Фуркад заявлял о готовности выступить посредником между IBU и Союзом биатлонистов России. Он отмечал, что многие спортсмены поддерживают возвращение россиян, но позиция IBU остается непреклонной.